Ульяновск, 27 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев осталось на прежнем уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 26 июня в регионе лабораторно подтверждено 15 случаев заражений новой коронавирусной инфекции — столько же, сколько было выявлено сутками ранее, 25 июня

Всего в Ульяновской области сделано 2 147 687 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Отметим, что за последние две недели, с 12 по 26 июня, лабораторно выявлялось каждые сутки от 13 до 25 носителей коронавируса. Последние трое суток заболеваемость снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 203 582 случая заражения коронавирусом, выздоровели 198 596 человек, скончались 4717 ковидных больных.