Кемерово, 27 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области на смену жаре пришло небольшое похолодание, но температурный фон будет в пределах климатических норм. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил региональный гидрометцентр.

Погода

«В понедельник, 27 июня, при прохождении холодного атмосферного фронта ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с, дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха в пределах +24…+26°C», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погоду на территории региона будет определять череда высотных циклонов. Так, вся предстоящая неделя будет с неустойчивой погодой, практически ежедневно будут наблюдаться осадки, при грозах — усиление ветра. Температура воздуха ночью будет в пределах +9…+14 °C, днём — до +21…+26 °C.

Начало июля ожидается пасмурным и дождливым. По температурам предстоящий месяц будет в пределах климатической нормы, но месячное количество осадков предполагается больше нормы.