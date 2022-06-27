Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На Камчатке 27 июня произошло два землетрясения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, первое сейсмособытие было зарегистрировано ночью 27 июня в Усть-Камчатском районе на глубине 253 км с магнитудой 3,6. Его эпицентр находился в горной местности, в 27 км от посёлка Козыревск.

Второе землетрясение произошло вечером 27 июня в акватории Камчатского залива в 103 км от посёлка Усть-Камчатск с магнитудой 4,2.

В обоих случаях землетрясения не ощущались.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 27 июня произошло землетрясение магнитудой 4,1.