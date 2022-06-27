Красноярск, 27 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня. По прогнозам синоптиков, завтра на юге Таймырского района сохранится сильный и очень сильный северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с (местами 22-27 м/с).

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Кроме того, в ряде в центральных и южных районов Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град. Мне исключено шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, в центральных и южных районах местами 25 м/с и более.

Главное управление рекомендует, при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра: сказано в обращении спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу пять штормовых предупреждений действовало на территории Краснодарского края 24 июня.

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