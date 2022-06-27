Джакарта, , 09:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Германию для участия в саммите G7 и обсуждения решений мирового продовольственного и энергетического кризиса, сообщает Antara.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Индонезию пригласили в качестве страны-партнера на саммит G7 и в качестве председателя G20.

Вопрос продовольствия и цепочки поставок стал одной из тем обсуждения на саммите G7.

«Здесь мы будем поощрять, приглашать страны G7 к совместному поиску решений перед лицом продовольственного кризиса, энергетического кризиса, охватившего мир», — заявил президент Индонезии.

Помимо участия в саммите G7, глава Индонезии проведет двусторонние встречи с лидерами стран-членов «Большой семерки» и других стран-партнеров, которые приняли участие в саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо прибыли в международный аэропорт Мюнхена (Германия).

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