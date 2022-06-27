Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве к сервису «Электронный дом» подключились жители 90% многоквартирных домов, сообщается на портале мэра столицы.

Цифровое общество

В сервисе зарегистрировались свыше 500 тысяч москвичей, которые подали более 140 тысяч заявок на устранение неполадок, провели более 400 общих собраний и 2,5 тыс. опросов.

Сервис «Электронный дом позволяет москвичам экономить время. Не нужно ходить на общие собрания собственников, печатать и заполнять бюллетени, тратя на это свои деньги, обзванивать соседей, чтобы сообщить им о предстоящей встрече.

Также в онлайн-срвисе можно публиковать и читать объявления, узнавать новости района, оплачивать услуги ЖКХ и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители более 27 тысяч домов в Москве зарегистрировались на цифровой платформе «Электронный дом».

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