Кишинёв, 27 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Молдавия не обязана вводить санкции против России, даже после получения статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза. Об этом 27 июня в своём телеграм-канале заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Dodon.md Додон

«Турция, член НАТО, которая получила кандидатский статус несколько десятилетий лет назад, отказалась поддержать санкции запада против России так как они противоречат национальным интересам», — написал Додон.

Он также ответил, что «русофобская» политика молдавский властей нанесёт вред республике. По мнению политика, страна может лишиться экономических связей на Востоке, части территорий, а также независимости.

Додон призвал не допустить того, чтобы из Молдавии сделали «пешку», как из Украины, в геополитической игре, которую Запад ведёт против России.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу после этого заявил, что статус теперь якобы обязывает Кишинёв ввести санкции против РФ.