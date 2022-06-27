Москва, 27 июня 2022, 09:13 — REGNUM Российские теннисист Аслан Карацев поднялся с 43-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 27 июня сообщается на сайте организации.
Даниил Медведев сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов — на 22-м месте.
Ранее Медведев проиграл в четвертьфинале турнира на Мальорке испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту.
Рейтинг АТР от 27 июня:
Даниил Медведев (Россия) — 7 955 очков;
Александр Зверев (Германия) — 7 030;
Новак Джокович (Сербия) — 6 770;
Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 150;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;
Карлос Алькарас (Испания) — 4 890;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 870;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760;
Хуберт Хуркач (Польша) — 3 735.