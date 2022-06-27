Москва, 27 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Российские теннисист Аслан Карацев поднялся с 43-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 27 июня сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев

Даниил Медведев сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов — на 22-м месте.

Ранее Медведев проиграл в четвертьфинале турнира на Мальорке испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту.

Рейтинг АТР от 27 июня:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 7 955 очков;

  2. Александр Зверев (Германия) — 7 030;

  3. Новак Джокович (Сербия) — 6 770;

  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 150;

  6. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;

  7. Карлос Алькарас (Испания) — 4 890;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 870;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760;

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 735.