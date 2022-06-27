Москва, 27 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Российские теннисист Аслан Карацев поднялся с 43-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 27 июня сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Даниил Медведев сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов — на 22-м месте.

Ранее Медведев проиграл в четвертьфинале турнира на Мальорке испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту.

Рейтинг АТР от 27 июня: