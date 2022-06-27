Пекин, , 09:13 — REGNUM Китайская компания AOKZOE представила свою первую высокопроизводительную портативную консоль. Об этом 26 июня сообщал портал Daily gadgets.

Игра

По имеющейся в сети информации, компания начала работать как независимая, но впоследствии стала партнёром One Netbook, которая и занимается производством устройств. Первая версия AOKZOE оборудована процессором Ryzen 7 6800U, графическим процессором Radeon 680M и 8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920 на 1200 пикселей.

В Сеть выложили видео, которое показывает, что в такой игре, как Cyberpunk 2077 консоль зачастую выдаёт более 70 FPS (кадров в секунду). Ожидается, что в продажу консоль поступит в июле 2022 года, пока производитель не раскрыл информацию о ценах.

Напомним, ближайшими конкурентами AOKZOE являются портативные консоли Steam Deck и AYA Neo (также производится в Китае). Как ранее сообщило ИА REGNUM, проведённое компанией Valve исследование показало, что обладатели Steam Deck предпочитают играть на ней в игры, которые пошли бы и на куда менее производительной Nintendo Switch.

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