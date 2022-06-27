Минск, , 09:12 — REGNUM Гражданка России Софья Сапега, которая осуждена на шесть лет колонии в Белоруссии, написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом 27 июня сообщил адвокат семьи Антон Гашинский.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию (при президенте Лукашенко — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гашинский отметил, что администрация колонии рассмотрит поданное прошение и решит вопрос о возможности передачи его в комиссию о помиловании.

Кроме того, адвокат добавил, что законодательство Белоруссии не определяет конкретных сроков рассмотрения подготовленных документов и передачи администрацией колонии в названную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Министерстве иностранных дел России заявили, что гражданка РФ Софья Сапега, которая ранее была осуждена судом в Гродно по семи статьям УК Белоруссии на шесть лет тюрьмы, может воспользоваться правом подать прошение о помиловании.