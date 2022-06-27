Чита, , 09:09 — REGNUM В Забайкальском крае, по данным на 27 июня, обеспечен проезд по всем участкам региональных дорог, где транспортное сообщение было затруднено из-за обильных осадков, сообщает тетелгам-канал министра региона.

«На восстановление проезда на региональных дорогах было привлечено 25 единиц техники, сейчас по всем дорогам проезд есть, однако на участке с первого по третий километр дороги Тупик — Заречное в Тунгиро-Олекминском районе проезд возможен только на автомобилях высокой проходимости» — рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого Минстроя Сергей Кривощеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года было подтоплено 30 участков региональных дорог в семи районах края.

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