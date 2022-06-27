Тбилиси, 27 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 27 июня произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 07:49 по тбилисскому времени (06:49 мск). Эпицентр находился в 25 километрах юго-западней Дманиси и в девяти километрах от деревни Самеба.

Гипоцентр находился на глубине девяти километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным МЧС Армении, подземные толчки ощутили и в армянских населённых пунктах возле границы с Грузией. Их мощность составила от трёх до четырёх баллов.

Напомним, что в Грузии у села Самеба с лета 2021 года участились случаи землетрясения. Самые мощные за последние годы подземные толчки магнитудой 6,2 там произошли 13 февраля 2022 года. В Квемо-Картли тогда разрушился один дом и произошёл обрыв электролинии. Кроме того, в Тбилиси потрескались стены здания МИД.