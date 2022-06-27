Томск, 27 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Томске устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город на выходных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

Администрация Томска Гроза в Томске

В результате выявлено семь упавших деревьев, три обрыва электропроводов, пять крупных аварийных отключений электроэнергии, а также одно аварийное отключение холодного водоснабжения.

«На утро понедельника бригады Горсетей и Центральных электрических сетей оперативно восстановили электроснабжение. Точечно все еще ведутся работы по пер. Днепровский, 12 и ул. Крымская, 139», — отметили в мэрии.

Ремонтные службы убрали четыре крупных упавших дерева с проезжей части, в течение дня их распилят и вывезут.