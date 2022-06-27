Владикавказ, 27 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Неблагоприятный прогноз погоды в районе автомобильного пункта пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» в Северной Осетии заставил экстренные службы закрыть проезд по Военно-Грузинской дороге. Движение остановлено для всех видов автотранспортных средств с 17:15 26 июня до особого распоряжения, сообщили 27 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Sputnik КПП «Верхний Ларс»

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:15 26 июня 2022 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС порекомендовали водителям, направляющимся в сторону границы, планировать свои поездки в связи со складывающейся обстановкой. Согласно прогнозам Гидрометцентра по СКФО, в Северной Осетии-Алании с 18:00 26 июня до 18:00 27 июня ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.