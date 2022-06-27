Донецк, 27 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов украинских боевиков погибли два мирных жителя. Об этом 27 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«За минувшие сутки, с 08.00 26 июня до 08.00 27 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще девять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по Петровскому району Донецка открыла огонь артиллерия украинских войск.