Самара, 27 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Моторист теплохода утонул в реке в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Mil.ru Водолаз

Сообщается, что трагедия произошла 26 июня на реке Самара в ходе несения мотористом ночной вахты.

Отмечается, что о его пропаже стало известно в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения. Днем по заявлению сотрудников полиции к поискам мужчины приступили водолазы.

«Работа была осложнена отсутствием прозрачности воды. Интенсивное движение маломерных судов создавало волнение на акватории. Под ошвартованными у причала судами было осмотрено дно на глубинах 4−5 метров», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ближе к вечеру пропавший был обнаружен и поднят на поверхность воды. К поискам были привлечены пять спасателей, задействован водолазный катер.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре могут наградить экипаж за спасение людей с тонущего судна.