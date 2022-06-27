Чебоксары, 27 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Чебоксарах поиски потерявшейся шестилетней девочки привели к возбуждению административного протокола на её мать. В итоге ребёнка нашли спящим в квартире, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Дети

25 июня около 5 утра в полицию с заявлением о пропаже шестилетней дочери обратилась 42-летняя чебоксарка. По её словам, которые приводят в полиции, ребёнок пропал с площадки от торгово-развлекательного центра по проспекту Тракторостроителей, и женщина сначала искала её самостоятельно.

На поиски ребёнка ориентировали наряды правоохранительных служб. В итоге девочку нашли спящей в закрытом изнутри доме по Мясокомбинатскому проезду, где проживает женщина.

«Выяснилось, что вечером горожанка отдыхала с друзьями, а когда девочка устала, то самостоятельно ушла домой. При этом одиноко идущий вечером по улице в маленький ребёнок не вызвал лишних вопросов у прохожих», — говорят в полиции.

На женщину составлен административный протокол по ст. 5.35. КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В полиции отмечают, горожанка стоит на учёте как неблагополучный родитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за четыре месяца к административной ответственности привлечены 517 алиментщиков, фигурантами уголовных дел (ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») стали 272 должника.

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