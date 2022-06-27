Тюмень, 27 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Тюмени признал ООО «Центр таможенного оформления» виновным в административном правонарушении. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

U.S. Department of Agriculture Овечья шерсть

Установлено, что 15 января 2022 года в зону контроля тюменской таможни из Казахстана заехала большегрузная фура одного из ООО. Таможенники нашли в грузовом отсеке спрессованные тюки с овечьей шерстью общим весом 20 тонн 176 кг, что на 176 кг превышало заявленное в декларации количество.

«Заказчик товара заявил, что шерсть перед отгрузкой была высушена, но при транспортировке могла напитаться влагой из-за резкого перепада температуры в пути следования», — отмечают в судебной пресс-службе.

Суд признал ООО нарушителем ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»), и постановил конфисковать излишки шерсти с их последующим уничтожением.