Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Американский актёр Бен Аффлек вместе со своим сыном, а также возлюбленной, певицей Дженнифер Лопес, отправился в агентство по аренде роскошных автомобилей в Лос-Анджелесе (США). Об этом 27 июня пишет TMZ.

Gage Skidmore Бен Аффлек

Аффлек выбрал для аренды желтую Lamborghini и разрешил сыну сесть на сиденье водителя. При работающем двигателе ребёнок включил задний ход, из-за чего автомобиль столкнулся с позади стоящим BMW.

Как отмечает издание, повреждений у обоих автомобилей почти не было. Lamborghini и BMW изначально были очень близко припаркованы друг к другу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в спортивной драме о становлении бренда Nike. Аффлек также спродюсирует и снимет картину, а сценарий он напишет совместно с Дэймоном.