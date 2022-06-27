Кемерово, 27 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время прямой линии сегодня, 27 июня, поддержал инициативу студенческих отрядов о создании молодёжного пространства. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

t. me/tsivilev_live Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

«В Кузбассе появится областной дом молодёжи, — говорится в сообщении. — Такое решение озвучил губернатор Сергей Цивилев в ходе молодёжной прямой линии».

Цивилёв уже поручил министерству туризма и молодежной политики региона сформировать молодёжный штаб для определения подходящего здания. Своё помещение появится и у волонтёров — им выделят помещение в строящемся здании «Кузбасс-Арены».