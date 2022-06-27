Токио, 27 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В понедельник 27 июня Япония готовится к возможным перебоям электричества из-за повышения температуры по всей стране в связи с аномально ранним окончанием сезона дождей, сообщает Reuters.

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Менее чем за две недели до выборов в верхнюю палату парламента резкий рост цен на электроэнергию вслед за ростом стоимости топлива осложняет жизнь японских потребителей.

Дефицит электроэнергии может подорвать позиции правящей Либерально-демократической партии, которая и так уже подвергается резкой критике за ее отношение к росту потребительских цен.

«Спрос на электроэнергию превышает вчерашний прогноз начиная с сегодняшнего утра на фоне не по сезону сильной жары», — заявил на пресс-конференции представитель министерства экономики, торговли и промышленности.

Министерство предупредило, что 27 июня с 16:30 до 17:00 в Токио и восьми близлежащих префектурах резервные генерирующие мощности упадут до 3,7%, что близко к минимальному уровню в 3%, обеспечивающему стабильное снабжение.

«Мы призываем людей сократить потребление энергии до разумной степени», — сказал на пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

Хотя ожидается, что на выборах премьер-министр Японии Фумио Кисида добьется хороших результатов, рост цен и ослабление иены может отнять часть голосов у правящей партии.

Судя по опросам общественного мнения, поддержка правительства Кисиды снижается, так как большинство избирателей недовольны его усилиями по сдерживанию цен.