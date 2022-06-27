Верхнеуслонский район, Татарстан, 27 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Татарии после гибели ребенка на водоеме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

По версии следствия, днем 25 июня 13-летняя жительница города Волжска республики Марий Эл, находящаяся на летнем отдыхе у своих родственников в село Ключищи Верхнеуслонского района Татарии, вместе со своими несовершеннолетними подругами пошла без сопровождения взрослых на участок реки Волга.

Девочки решили прыгать в воду с пешеходного моста, который соединяет село и находящееся над затоном реки садовое некоммерческое товарищество. Не имея навыков плавания, девочка прыгнула с моста в воду и начала тонуть. Пришедшие на помощь взрослые достали из воды тело ребенка. Медики скорой помощи констатировали смерть подростка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 13 июня ребенок ушел рыбачить на реку Кутеминка Черемшанского района Татарии. После рыбалки мальчик, предположительно, решил искупаться. Никого из взрослых рядом с ним не было.

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