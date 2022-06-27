Вашингтон, 27 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российские хоккеисты седьмой сезон становятся обладателями Кубка Стэнли. В 2022 году форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин выиграл этот трофей.

Www.nhl.com Кубок Стэнли

В 2016 и 2017 году Кубок Стэнли обладателем Кубка Стэнли дважды становился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. В 2018 году трофей выиграли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в составе «Вашингтон Кэпиталз».

В 2019 году Кубок выиграли форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. В 2020 году обладателями трофея стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2021 году Василевский, Кучеров и Михаил вновь взяли кубок.