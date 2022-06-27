Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области на довыборах в гордуму победили кандидаты от ЛДПР и «Единой России». Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Екатеринбург.рф Выборы

На два вакантных мандата по многомандатному округу претендовали 9 человек. Первое место с результатом 33,47% занял предприниматель Илья Павлин, выдвинутый ЛДПР. В действующем созыве думы депутатов от этой партии не было. Павлин возглавляет ООО «Центр Домофонизации».

На втором месте — кандидат от «Единой России» пенсионерка Галина Субботина. Она получила 32,48% голосов избирателей.

Довыборы в думу прошли после смерти депутата Сергея Царёва и лишения полномочий осуждённого за убийство депутата Владимира Корнилова.