Новосибирск, 27 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизилась на 3,9%, а первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15,1%. Об этом сообщила главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Mos.ru В больнице

По официальным данным, штатная численность врачей-кардиологов в Новосибирской области увеличилась на 6,5%. Охват диспансерным наблюдением больных данной категории вырос на 8,7% — до 95,5%.

При этом, по словам главного внештатного специалиста по внебольничной помощи Анастасии Шуркевич, сейчас 12,5% жителей Новосибирской области (293 821 человек) имеют то или иное хроническое неинфекционно заболевание (сахарный диабет, обструктивную болезнь легких, патологию почек и так далее). Из них у 261 734 заболевание сочетается с сердечно-сосудистой патологией.

Заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина рассказала, что в 2022 году охраняется устойчивая динамика снижения летальности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.