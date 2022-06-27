Донецк, 27 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки погибли два мирных жителя. Об этом 27 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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В штабе опубликовали статистику по потерям в результате обстрелов со стороны ВСУ за период с 08:00 26 июня до 08:00 27 июня. Всего погибли два мирных жителя, ещё девять человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июня ВСУ обстреляли Доломитное и Донецк.