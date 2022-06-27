Чанша, Китай, 27 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Возрастная структура работников науки и техники Китая за последнее десятилетие сдвигалась в сторону молодых, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайская ассоциация науки и технологий (CAST) опубликовала отчет о развитии научно-технических людских ресурсов в столице провинции Хунань городе Чанша в центральном Китае.

Отчет показывает, что к концу 2019 года на долю научно-технических специалистов в возрасте 39 лет и младше приходилось 73,89% всего научно-технического персонала, а 9,94% — в возрасте 50 лет и старше.

Согласно отчету, доля женщин, занятых в научно-технической сфере, быстро выросла примерно с 33% в 2005 году до примерно 40% в 2019 году. К концу 2020 года в Китае насчитывалось более 112,34 млн человек, работающих в научно-технической сфере, отмечается в докладе.