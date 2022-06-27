Грозный, 27 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Глава Минпрома России Денис Мантуров с рабочей поездкой побывал в Чечне, где стал участником торжественной церемонии открытия нового технопарка «Казбек» и первых двух заводов на его территории. Одним из производств стало предприятие по выпуску строительных блоков, армированных плит перекрытия и панелей из ячеистого газобетона автоклавного твердения, вторым — завод по производству сухих строительных смесей. Оба предприятия работают на собственном сырье, добываемом в республике. Важность открытия заводов подчеркнул глава региона Рамзан Кадыров, отметив, что они, помимо того, что дали новые рабочие места, увеличат темпы строительства в Чечне.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Денис Мантуров в свою очередь также отметил перспективность открытых производств.

«Не надо никому объяснять, что чем ближе к строительству находится само производство строительных материалов, тем выгоднее: и логистически, и издержек меньше. Выгоднее получается как для потребителей, так и для тех, кто приобретает квартиры либо производственные площади», — подчеркнул министр.

По словам Мантурова, Минпромторг России договорился с властями Чечни о докапитализации Фонда промышленности республики со стороны федерального центра и предоставил субсидию, которая станет хорошим подспорьем для предпринимателей Чечни, получающих льготные займы.

Индустриальный парк «Казбек» создан в селе Чири-Юрт Шалинского района Чечни. На его территории разместятся такие производства, как газобетонный завод по производству блоков и плит из ячеистого бетона, завод по производству сухих строительных смесей, завод по производству извести и завод по производству фиброцементных листов.