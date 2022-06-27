Пекин, 27 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Пекинский курорт Universal возобновил свою работу 25 июня, когда в городе утихла недавняя вспышка COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Universal Pictures

Курорт, который открылся в сентябре 2021 года, включает в себя тематический парк Universal Studios Beijing, Universal CityWalk Beijing и два отеля. В связи с ограничением ежедневного числа посетителей и усилением мер по профилактике и борьбе с COVID-19 тематический парк возобновил работу 25 июня, а 24 июня вновь открылись CityWalk и один отель.

Курорт временно закрыл свой тематический парк и городскую набережную 1 мая из-за вспышки COVID-19, которая началась в китайской столице 22 апреля. Пекин ослабляет связанные с этим ответные ограничения и неуклонно возвращается к нормальной жизни.