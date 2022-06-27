Джакарта, 27 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо прибыли в международный аэропорт Мюнхена (Германия), сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

По прибытии президента Индонезии приветствовали министр европейских и международных дел Баварии Мелани Хумл, посол Индонезии в Германии, а также атташе по вопросам обороны Индонезии.

Военнослужащие, одетые в традиционную одежду Баварии, также приветствовали прибытие президента и первой леди Индонезии.

Президент планирует принять участие в саммите G7 во дворце Эльмау (Германия).

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призывает мир объединиться для восстановления глобальной цепочки поставок продовольствия.