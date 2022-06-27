Президент Индонезии примет участие в саммите G7
Джакарта, 27 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо прибыли в международный аэропорт Мюнхена (Германия), сообщает Antara.
Kremlin.ru
Джоко Видодо
По прибытии президента Индонезии приветствовали министр европейских и международных дел Баварии Мелани Хумл, посол Индонезии в Германии, а также атташе по вопросам обороны Индонезии.
Военнослужащие, одетые в традиционную одежду Баварии, также приветствовали прибытие президента и первой леди Индонезии.
Президент планирует принять участие в саммите G7 во дворце Эльмау (Германия).
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призывает мир объединиться для восстановления глобальной цепочки поставок продовольствия.