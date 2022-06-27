Бишкек, 27 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с предстоящим наступлением аномально жаркой погоды объявило на территории Киргизии МЧС республики. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба киргизского ведомства.

LuidmilaKot Жара

«27-30 июня на территории республики объявлено штормовое предупреждение, поскольку ожидается аномально жаркая погода», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что, согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Чуйской области страны повысится до +38 °C, а в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях — до +40 °C.

Также лицам, у которых имеются проблемами со здоровьем, рекомендуется максимально сократить перемещения по городу во время аномальной жары. При этом всех жителей Киргизии призывали отказаться от употребления алкоголя и кофе, два-три часа в день проводить в оборудованных кондиционерами прохладных помещениях и избегать физических нагрузок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр водных ресурсов Китая Ли Гоин призвал принять меры предосторожности для борьбы с наводнениями и ликвидации последствий засухи в попытке обеспечить безопасность жизни и имущества людей, а также стабильное водоснабжение.