Нанкин, Китай, 27 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. По данным провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов экономического центра на востоке Китая, провинции Цзянсу, регион принял множество мер для содействия развитию сельского хозяйства, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Цзянсу воспользуется периодом летнего сева, чтобы увеличить производство ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как зерновые, поскольку провинция планирует засеять более 33 млн му (2,2 млн га) риса, 4,5 млн му масличных культур и 600 000 му сои и кукурузы в этом году, говорится в циркуляре, опубликованном министерством сельского хозяйства региона.

Провинция также будет выдавать единовременные субсидии производителям зерна, чтобы повысить их энтузиазм в отношении посева и способствовать офлайн- и онлайн-продажам сельскохозяйственной продукции путем организации мероприятий, включая торговые ярмарки.

Кроме того, Цзянсу будет стимулировать потребление в сельской местности путем интеграции сельского хозяйства с культурным туризмом и здравоохранением, а также поощрять финансовые учреждения к поддержке крупных сельскохозяйственных проектов путем предоставления экологически чистых финансовых продуктов и кредитной поддержки.

Согласно недавнему отчету о перспективах развития сельского хозяйства Китая на 2022–2031 годы, в следующем десятилетии уровень самообеспеченности Китая зерном увеличится примерно до 88%.