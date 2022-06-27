Донецк, 27 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. По Петровскому району Донецка открыла огонь артиллерия украинских войск. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:55 зафиксирована атака с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 27 июня ВСУ дважды обстреляли Доломитное.