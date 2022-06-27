Уфа, 27 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Грозы и порывы сильного ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза в городе

Так, днем 27 июня в республике ожидается кратковременный дождь, днем возможны грозы. Местами в регионе ожидаются сильные порывы ветра. Воздух в Башкирии днем может прогреться до +23°С.

Отмечается, что 28 июня в республике также ожидаются дожди, сильные порывы ветра. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +6°С, днем может потеплеть до +21°С.

29 июня в регионе существенных осадков не ожидается, ночью может пройти небольшой дождь. Температура воздуха ночью в горных районах может опуститься до +1°С, днем столбик термометра может подняться до +17°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются слабые заморозки.