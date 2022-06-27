Мухоршибирский район, Бурятия, 27 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате лобового столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Мухоршибирском районе Бурятии достигло 13 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии ДТП в Бурятии

Предварительно установлено, что утром 26 июня на трассе Р-258 «Байкал» вблизи села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, который следовал из Забайкалья в Улан-Удэ.

«В результате происшествия два водителя автомобилей, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей 14 лет, двое 2 лет и один 8 лет», — отметили в ведомстве.

У двухлетнего ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет — ушибы мягких тканей лица, ещё один двухлетний ребёнок отправлен на амбулаторное лечение. По факту происшествия организована доследственная проверка.