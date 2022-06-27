Защитник «Колорадо» Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ
Тампа, США, 27 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Лучшим игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Об этом 27 июня сообщается на сайте лиги.
(сс) Sergei ~ 5of7
Игрок «Колорадо Эвеланш»
Макар стал самым ценным игроком плей-офф, удостоившись приза «Конн Смайт Трофи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» в финальной серии и выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года.