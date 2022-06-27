Пекин, 27 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Министр водных ресурсов Китая Ли Гоин призвал принять меры предосторожности для борьбы с наводнениями и ликвидации последствий засухи в попытке обеспечить безопасность жизни и имущества людей, также стабильное водоснабжение, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Министр предупредил, что с 25 по 29 июня прогнозируются проливные дожди, которые обрушатся на долины Жемчужной реки, Хуайхэ, Хуанхэ, Хайхэ и Ляохэ, что может спровоцировать наводнения. Тем временем Ли усилил работу по ликвидации последствий засухи в некоторых районах бассейнов рек Хуайхэ, Хуанхэ и Хайхэ, поскольку засухи нанесли ущерб этим районам.

Ли призвал соответствующий департамент сосредоточиться на предотвращении горных потоков, усилить предупреждение о стихийных бедствиях, организовать экстренную эвакуацию местных жителей и обеспечить безопасность водохранилищ.

По словам Ли, что касается борьбы с засухой, необходимо приложить усилия для своевременного предупреждения о засухе и активизации реагирования на чрезвычайные ситуации в соответствии с правилами и обеспечения безопасности питьевой воды.

Министерство водных ресурсов объявило чрезвычайное реагирование IV уровня для предотвращения засухи в 16 часов вечера субботы, поскольку засуха затронула провинции Хэнань, Шэньси, Ганьсу, а также Автономный район Внутренняя Монголия.