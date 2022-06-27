Новосибирск, 27 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю пожарно-спасательные подразделения выезжали на происшествия более 200 раз. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«С 20 по 26 июня сотрудники МЧС России выезжали 214 раз на происшествия: большинство случаев — это пожары», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что из горящих зданий и повреждённых в результате дорожно-транспортных происшествий машин спасены четыре человека, помощь оказана 43 новосибирцам.