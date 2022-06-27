Донецк, 27 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике попал под огонь украинских войск. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 3:10 зафиксирована атака с позиций в Курдюмовке. По Доломитному выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 06:05 с тех же позиций по Доломитному выпущено 20 снарядов калибра 152 мм.