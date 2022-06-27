Красноярск, 27 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Красноярская природоохранная прокуратура 27 июня известила о проведении проверок исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и природопользовании организациями, осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на территории Каратузского района Красноярского края.

Прокуратура Красноярского края Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверки деятельности золотодобывающих компаний на территории Каратузского района

Как сообщает сайт ведомства, к данной работе привлечены специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

Специальная комиссия на вертолете облетела основные водные артерии района. Вертолет с оперативной группой совершил посадку на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока реки Амыл. Там добывают россыпное золото предприятия и с высоты был зафиксирован сброс сточных вод в водоемы. На месте специалистами отобраны пробы, которые переданы для анализа.

По результатам авиаобследования лицензионных участков золотодобывающих компаний при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ОНФ в Алтайском крае известило о возобновлении незаконной золотодобычи на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками Щепета и Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края. Установленный в рамках судебной экспертизы потенциальный размер ущерба только охраняемым объектам растительного и животного мира мог составить более 1 млрд руб.

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