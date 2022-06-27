Донецк, 27 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города пять снарядов калибра 122 мм, сообщает 27 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Доломитное (Бахмутский район, ДНР) подвергся ночью 27 июня обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований.

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