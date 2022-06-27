Лиссабон, 27 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В понедельник 27 июня в Лиссабоне стартует конференция ООН по вопросу о том, как восстановить здоровье мирового океана, в которой примут участие тысячи политиков, экспертов и защитников, сообщает агентство France-Presse.

Jedimentat44 Пластик в океане

Океан вырабатывает 50% кислорода, которым мы дышим, и обеспечивает необходимыми питательными веществами миллиарды людей каждый день, а также смягчает последствия изменения климата. Но это обходится ему очень дорого.

Поглощая около четверти загрязнения CO2, при увеличении выбросов в два раза за последние 60 лет морская вода стала кислотной. А поглощение более 90% избыточного тепла приводит к периодам сильного повышения температуры, от чего погибают коралловые рифы и расширяются мертвые зоны, лишенные кислорода.

«Мы только начали понимать, в какой степени изменение климата губительно для здоровья океана», — говорит главный специалист Всемирного банка по устойчивому развитию водных и прибрежных ресурсов Шарлотта де Фонтобер.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ситуацию усугубляет непрекращающийся поток загрязнений, в том числе ежеминутные выбросы пластика.

Как следует из недавнего доклада Организации экономического сотрудничества и развития, при сохранении нынешних тенденций ежегодный объем пластиковых отходов к 2060 году увеличится почти втрое и достигнет миллиарда тонн.

Микропластик, найденный в арктическом льде и рыбе, водящейся даже в глубочайших океанских впадинах, по оценкам, ежегодно убивает более миллиона морских птиц и более 100 000 морских млекопитающих.

Предлагаемые решения варьируются от переработки отходов до глобального ограничения производства пластика.

Почти 100 стран поддерживают положение, согласно которому 30% суши и океана планеты будут отнесены к охраняемым территориям.

В то же время, предупреждают ученые, для восстановления здоровья океана необходимо резкое сокращение выбросов парниковых газов.