Бишкек, 27 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии во время рытья колодца три человека погибли и ещё двое пострадали. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба киргизского МЧС.

Fusanari Shimizu Аджимушкайские каменоломни. Подземный колодец

«В городе Токмок Чуйской области республики во время рытья колодца погибли три человека, еще двое были госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что при рытье колодца находившийся на глубине около 18 метров местный житель начал звать на помощь из-за того, что стал задыхаться в результате нехватки кислорода.

Кроме того отмечается, что после этого находившиеся рядом с ямой четыре человека спустились в неё для оказания помощи и также стали испытывать нехватку воздуха. Затем прибывшая на место происшествия группа спасателей МЧС доставила на поверхность пострадавших и тела погибших.

При этом отмечается, что в данный момент ведётся выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня сошедший из-за обильных дождей оползень заблокировал участок Жель-Арык на железной дороге, ведущей из столицы Киргизии в курортную зону озера Иссык-Куль.