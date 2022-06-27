Горно-Алтайск, 27 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай родственникам погибших в ходе специальной военной операции на Украине вручили ордена Мужества. Церемония прошла 24 июня на Мемориале Славы в Горно-Алтайске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Вручение орденов Мужества родственникам военнослужащих из Республики Алтай

Ранее в ходе боёв с украинскими националистами погибли Сергей Ядомыков из села Коо и Кара Бойдоев из села Саратан Улаганского района. По словам зампреда правительства республики Эжера Ялбакова, они отдали свои жизни во имя свободы своей страны, встав на борьбу с нацизмом, как их деды и прадеды.

«Мы должны помнить, что эти ребята — гордость Республики Алтай и всей России. Выбрав делом жизни воинскую службу, они пожертвовали собой ради спасения товарищей, ради нашей страны и справедливости. И сегодня мы склоняем головы перед их героизмом», — отметил он, выразив родственникам соболезнования.