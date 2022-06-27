Нью-Дели, 27 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Аргентины Альберто Фернандеса прошла на полях саммита Группы семи в германском Эльмау. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в ряде сфер, сообщает 27 июня телеканал Times Now.

Kremlin.ru Нарендра Моди

По данным индийского МИД, Моди и Фернандес впервые встретились один на один. Они изучили прогресс в двустороннем стратегическом партнёрстве, установленном в 2019 году.

«Обсуждения также касались разных вопросов, включая такие темы как торговля и инвестиции, сотрудничество юг-юг, особенно в фармацевтическом секторе, возобновляемые источники энергии, ядерная медицина, оборона», — говорится в сообщении.

Индийский и аргентинский лидеры также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, медицины, изменения климата, продовольственной безопасности.

Моди назвал переговоры Фернандесом «очень продуктивными». Укрепление сотрудничества с Аргентиной принесёт большую пользу индийскому народу, написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Группы семи (G7) открылся 26 июня в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Среди тем саммита — ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций, борьба с климатическими изменениями, рост цен на энергоносители.

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