Биробиджан, 27 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На торги выставлен участок недр «Ручей Ерничный» в Еврейской автономии. На нём золото добывали ещё в начале 20 века, сообщило РИА Биробиджан.

Самородок «Верблюд» 9,333 кг, содержащий 268 тройских унций чистого золота. Найден в 1943 году на колымском прииске Чай-Юрья (62º 40’ с.ш., 147º 30’ в.д.). Месторождение входит в глобальную систему скоплений полезных ископаемых, генетически связанную с пограничным слоем между ядром и мантией Земли

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Запасы драгоценного металла россыпью там оцениваются в 15 тонн. Победитель торгов получит лицензию на добычу сроком на 20 лет. Стартовая цена за прииск на торгах составляет почти 4,3 млн рублей.

«Золотоносность долины р. Ерничная была установлена еще до революции. Россыпь в этот период отрабатывалась ямами и открытыми разрезами. Золото россыпи мелкое (95%) и среднее (5%), хорошей окатанности. Золотины россыпи в основном пластинчатой, реже проволочковидной формы. Цвет золота желтый с красноватым оттенком. Пробность 862», — характеризуют месторождение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области объёмы добычи золота снизились на 440 кг в сравнении с прошлым годом. Всего в регионе за пять месяцев из недр было извлечено почти 13,8 тонн этого драгоценного металла.