Москва, 27 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Аномальная жара, установившаяся в Москве в выходные дни, пойдёт на спад 28 июня из-за смены антициклонов. Об этом сегодня, 27 июня, в интервью РИА Новости заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Сухой фонтан

Своего пика жара достигнет 27 июня. Температура воздуха в тени составит +31… +33 °С. Днём 28 июня дневная температура уже составит +24…+29 °С, а 29 июня понизится до +22…+27 °С.

По её словам, ночи станут прохладнее до +9…+14 °С градусов. Но в четверг, 30 июня, температура снова начнёт повышаться и в первые дни июля, с 1 по 3 июля, снова повысится до + 25… +30°С.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе (27-30 июня) в некоторых регионах России ожидается прохладная погода.

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