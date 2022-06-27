Владивосток, 27 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. К Приморью подбирается циклон, который принесёт сильные осадки и похолодание — объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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Дожди начнутся в ночь на 28 июня, местами сильные с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее. Днем в южных и восточных районах ожидаются локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Ночью 29 июня сильные дожди с количеством 15-30 мм сохранятся на севере края.

Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с.

«Ночная температура в пределах +12…+19°C, дневная из-за дождей понизится на 2–5 градусов. В середине недели циклон покинет Приморье, дожди начнут ослабевать. Ночная температура останется прежней, днем появятся прояснения, воздух прогреется до +21…+29°C», — пояснили специалисты.

Во Владивостоке к концу месяца похолодает до +22°C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни дневная температура по республике будет подниматься до 35-38 градусов тепла.