Красноярск, , 08:40 — REGNUM Прокуратура Красноярского края 27 июня известила об окончании расследования уголовного дела о мошенничестве с сиротским жильём в отношении жительницы краевого центра.

Жилье image4you

Как сообщает сайт надзорного ведомства, в 2014 г. обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществила строительство и в рамках исполнения муниципальных контрактов продала 12 жилых помещений администрации Емельяновского района Красноярского края для их последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Переданные квартиры не соответствовали требованиям аукционной документации и фактически были непригодны для проживания.

Несмотря на это они были предоставлены сиротам на условиях договора найма специализированного жилищного фонда. В результате указанных действий муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Кроме того, в 2015 г. злоумышленница аналогичным образом по муниципальным контрактам пыталась реализовать 16 квартир стоимостью более 20 млн рублей. Однако в ходе комиссионного обследования жилых помещений представителями администрации Емельяновского района установлено, что их качество не соответствует предъявляемым требованиям, в связи с чем муниципальные контракты расторгнуты, оплата по ним не произведена.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложен арест, в целях возмещения причиненного ущерба заявлен гражданский иск.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.

После вмешательства прокуратуры сироты обеспечены жильем, отвечающим требованиям жилищного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что несмотря на значительные усилия, ликвидировать почти двухтысячную очередь на получение жилья детьми-сиротами, не удаётся.

Наиболее напряжённая ситуация в настоящее время сложилась в Иркутской области, Кемеровской области (Кузбассе), Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях.

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